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На китайской орбитальной станции испытали робота-инспектора, вдохновлённог...

На китайской орбитальной станции испытали робота-инспектора, вдохновлённог...

На китайской орбитальной станции испытали робота-инспектора, вдохновлённого морскими звёздамиДействующая смена тайконавтов на китайской орбитальной станции «Тяньгун» испытала в невесомости робота для инспекции трубопроводов.

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