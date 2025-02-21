На китайской орбитальной станции испытали робота-инспектора, вдохновлённог...

На китайской орбитальной станции испытали робота-инспектора, вдохновлённого морскими звёздамиДействующая смена тайконавтов на китайской орбитальной станции «Тяньгун» испытала в невесомости робота для инспекции трубопроводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)