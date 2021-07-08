За прошедшие сутки зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 445 091 случай, из них: в городе Нур-Султан – 794, в городе Алматы – 340, в городе Шымкенте – 133, в Акмолинской области – 129, в Актюбинской области – 67, в Алматинской области – 86, в Атырауской области – 149, в ВКО – 80, в Жамбылской области – 41, в ЗКО – 176, в Карагандинской области – 349, в Костанайской области – 54, в Кызылординской области – 47, в Мангистауской области – 154, в Павлодарской области – 126, в СКО – 45, в Туркестанской области – 30.