Над Мелитополем сбито несколько украинских беспилотников

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в ночь на среду, 24 июля, сообщил о работе системы ПВО над Мелитополем, в результате чего было уничтожено несколько украинских беспилотников, которые летели в сторону Ростовской области и Краснодарского края.