На Украине отметили опасность окружения ВСУ российскими войсками в ДНР

Больше недели продолжается кризис украинской обороны под Очеретино — населенным пунктом к северу от Авдеевки, где обрушился фронт, после того как, по неподтвержденным данным, одна из бригад ВСУ покинула позиции без приказа.
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