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Международная федерация скалолазания приостановила членство федераций из России и Беларуси

Международная федерация скалолазания (IFSC) приостановила членство федераций из России и Беларуси. Сообщается, что данное решение принято из-за ситуации вокруг России и Украины.

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