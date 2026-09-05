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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко об обязательных турнирах: «Если они не сократят количество, нам придется чем-то жертвовать»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о плотном расписании турниров в теннисе. – Карлос несколько дней назад сказал , что собирается делать паузы в течение сезона – например, брать перерыв на месяц.

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