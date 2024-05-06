Нурлат җиренең лаеклы улы вафат булды. Нурлат егете турында абыйсы: «Яхшылап уйла, кая барганыңны аңлыйсыңмы, дип сорадым» https://intertat.
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Нурлат җиренең лаеклы улы вафат булды. Нурлат егете турында абыйсы: «Яхшылап уйла, кая барганыңны аңлыйсыңмы, дип сорадым» https://intertat.