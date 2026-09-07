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Project Zenith от Microsoft: локальные ИИ-модели в Windows 11 без отвлекающих факторов

Project Zenith от Microsoft: локальные ИИ-модели в Windows 11 без отвлекающих факторов

Microsoft представила Project Zenith — платформу, которую компания описывает как «готовую к работе среду Windows, не отвлекающую от написания кода».

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