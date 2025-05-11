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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» реализовал 50% трехочковых и вынес «Нью-Йорк»

На этот раз «Бостон» реализовал 20 из 40 трехочковых. Самым результативным в составе гостей был Пэйтон Притчард – 23 очка, 8 из 16 с игры, 5 из 10 из-за дуги.

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