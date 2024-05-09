«Лента» тестирует умного робота-уборщика

Торговая сеть «Лента» может одной из первых внедрить роботов среди компаний, занимающихся ритейлом. Сейчас бренд запустил пилотный проект – в супермаркете Новочеркасском бульваре в столице уже «трудится» роботизированная поломоечная машина Pudu CC1.
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