Автор: Юрий Енцов После победы в СВО будет выстраиваться очередь, чтобы поздравить президента России с днем рождения Президент Сербии Александр Вучич не поздравил Владимира Путина с днем рождения (7 октября) публично, как утверждают — «впервые за восемь лет».
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