В университете "Сириус" запатентовали новый генный способ борьбы с ожирением

Ученые Научно-технологического университета "Сириус" запатентовали новый способ борьбы с ожирением. Он предполагает доставку специального гена в жировые клетки, который заставляет их сжигать калории, рассказали "Газете.
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