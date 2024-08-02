Завершается регистрация на открытый турнир по баскетболу 3x3 памяти Героя России Владимира Зозулина В субботу, 3 августа, в Иванове в третий раз пройдет открытый турнир по баскетболу 3x3 памяти Героя России Владимира Зозулина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)