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Царьград

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Курский чиновник попал под арест, а BMW X6 остался: Машина с красивым номеров – на супруге

Курский чиновник попал под арест, а BMW X6 остался: Машина с красивым номеров – на супруге

Правоохранители: у жены экс-гендиректора КРКО Лукина обнаружился BMW X6 с красивыми номерами.Как выяснилось, автомобиль BMW X6 с красивым номером оформлен на супругу арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО).

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