Женщина выкупила старый дом, где когда-то жил её отец, и превратила его в семейное гнездышко. Фото интерьера

Вера Федорова

Даже самый мощный пылесос не возьмёт пыль из ковров, а тем более, они лежат у них и под столом, и под кроватью. Задохнётесь пылищей. Стеклянная перегородка в спальне? А зачем она тогда, вообще, нужна...