Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 303 подписчика

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Женщина выкупила старый дом, где когда-то жил её отец, и превратила его в семейное гнездышко. Фото интерьера

Женщина выкупила старый дом, где когда-то жил её отец, и превратила его в семейное гнездышко. Фото интерьера

Сегодня я покажу вам небольшой уютный дом с интересной историей. 42-летняя писательница и журналистка (у нее своя программа на радио) купила это здание в ужасном состоянии.

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Комментарии
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Вера Федорова
Даже самый мощный пылесос не возьмёт пыль из ковров, а тем более, они лежат у них и под столом, и под кроватью. Задохнётесь пылищей. Стеклянная перегородка в спальне? А зачем она тогда, вообще, нужна...
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3 час.
Т
Татьяна
Восстановить &quot;родовое гнездо&quot;- очень правильный ход. Там вся энергия рода и его сила. А на стенах нужны не постеры, а семейные фото.
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2 час.

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