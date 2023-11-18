Одобренный Байденом законопроект о финансировании правительства без помощи Киеву стал основой для мема Медведева Евгения КомароваЗаконопроект о финансировании работы правительства США был одобрен Джо Байденом.
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