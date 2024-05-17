Глава «Ростеха» назвал правильным назначение Белоусова министром обороны

Глава «Ростеха» Чемезов назвал неожиданным, но правильным назначение Белоусова министром обороны. «Сегодня нужен человек, который рассматривал бы оборонную промышленность не просто как источник получения вооружения, а, в том числе, как достаточно большую сферу экономики», — отметил Чемезов.