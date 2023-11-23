Московские остановки оснастили QR-кодами, помогающими следить за наземным транспортом онлайн

Как рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Максим Ликсутов, в этом году плакаты с QR-кодами, которые помогают следить за наземным городским транспортом онлайн, разместили на всех современных остановочных павильонах Мосгортранса, их сейчас более 5,5 тысячи.
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