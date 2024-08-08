Сергей Пименов высказался о вводе Эстонией полного таможенного контроля на границе с Россией

По его мнению, это может быть очередной провокацией Запада “ЛенТВ 24” передает – Сергей Пименов, сенатор от Ленинградской области, дал комментарии, касательно усиления проверки на границе, введенной в Таллине.
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