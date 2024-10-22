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Царьград

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Благодаря бильярдному столу. В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона

Благодаря бильярдному столу. В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона

Густаво Ночелла находился в международном розыске.В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона Густаво Ночеллу, который находился в международном розыске.

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