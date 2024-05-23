Экс-бухгалтер администрации Троицкого района получила срок за мошенничество

В Троицке бывший бухгалтер администрации осуждена за хищение бюджетных денежных средств. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 36-летнюю экс-чиновницу виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
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