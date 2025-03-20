Двойная игра: Запад страхует киевский режим от поражения

Администрации США предстоит определиться, что делать с доморощенным enfant terrible Зеленским, который после вводного курса воспитания не успокоился и продолжает гадить в светлую дорожную карту президента Трампа.
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