Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря, ФедералПресс. Рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, попал в ДТП на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, где у него прошел концерт, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».