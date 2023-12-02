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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря, ФедералПресс. Рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, попал в ДТП на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, где у него прошел концерт, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

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