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Царьград

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Переговоры России и США начались в Эр-Рияде: детали и ожидания участников

Переговоры России и США начались в Эр-Рияде: детали и ожидания участников

В Эр-Рияде украинская делегация ожидает результатов переговоров России и США, начавшихся 24 марта. Делегацию России возглавляют Карасин и Беседа, а США представляют Энтон, Келлог и Уолтц.

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