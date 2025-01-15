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  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

Объем чистого привлечения в розничные ПИФы превысил 0,75 трлн в 2024

В декабре 2024 года инвесторы вложили рекордный объем средств в розничные фонды. По данным Investfunds, на которые ссылается «Коммерсантъ», ПИФы привлекли свыше 235 млрд рублей, что в 2,6 раза выше результата ноября и на 65% выше предыдущего максимума, установленного в октябре в размере более 141 млрд рублей.

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