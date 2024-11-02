📹🏮Мгновенная карма: Т-64БВ ВСУ настигает развдывательно-ударный БПЛА-"камикадзе" "Ланцет" ("Изделие 52") в момент ведения огня по временны укреплениям ВС РФ на Лиманском операционном напрвлении.
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📹🏮Мгновенная карма: Т-64БВ ВСУ настигает развдывательно-ударный БПЛА-"камикадзе" "Ланцет" ("Изделие 52") в момент ведения огня по временны укреплениям ВС РФ на Лиманском операционном напрвлении.