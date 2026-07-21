«Как у мумии»: 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото

Вместо восхищения актриса получила волну нападок – пользователи принялись беспощадно обсуждать ее внешность, отпускать унизительные комментарии о возрасте и фигуре, но верные фанаты немедленно вступились за звезду.
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