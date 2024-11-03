Киллера задержали по дороге на убийство

Подозреваемый был задержан по пути к покушению - во время деятельности сотрудников Прибрежного округа по обнаружению оружия силовики заметили автомобиль, вызвавший у них подозрение, водитель авто попытался скрыться, но был пойман после погони.
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