Эндокринолог Трынина предупредила о риске пищевых отравлений при доставке роллов и суши в жару

Роллы и суши популярны в России и часто заказываются в кафе и на доставку. Однако в жаркое время года их употребление может быть рискованным из-за повышенной вероятности пищевых отравлений, сообщила «ТСН24» эндокринолог Марина Трынина.
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