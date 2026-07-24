Китай ударил по европейским компаниям в ответ на антироссийские санкции Евросоюза

Пекин дал зеркальный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Китайские власти внесли 14 европейских компаний в список экспортного контроля, запретив поставки в эти организации товаров двойного назначения — продукции, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
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