Китай ударил по европейским компаниям в ответ на антироссийские санкции Евросоюза

Пекин дал зеркальный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Китайские власти внесли 14 европейских компаний в список экспортного контроля, запретив поставки в эти организации товаров двойного назначения — продукции, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.