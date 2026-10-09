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Царьград

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Дожди и грозы накроют Беларусь 9 октября, ветер до 20 м/с

Дожди и грозы накроют Беларусь 9 октября, ветер до 20 м/с

В утренние и дневные часы 9 октября на значительной части регионов Беларуси порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду, а днем возможны грозы.

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