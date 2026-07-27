Первый замначальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Воробьёв завершил службу

В мероприятии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков, советник Губернатора Рязанской области Александр Сурин, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, личный состав МЧС и общественники.
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