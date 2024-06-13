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Нескучные технологии

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В Британии арестованы мошенники, рассылавшие фишинг при помощи самодельной вышки сотовой связи

В Британии арестованы мошенники, рассылавшие фишинг при помощи самодельной вышки сотовой связи

Совершенно из ряда вон выходящее событие — в благополучной Британии полиция вычислила и арестовала преступную группу, занимавшуюся распространением фишинговых сообщений при помощи самостоятельно изготовленного в кустарных условиях клона вышки сотовой связи.

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