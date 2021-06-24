ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика"Постыден ваш нелепый балаган" или реакция на выходку Бероева КИТЧ &Life Человек может лишиться уважения многих тысяч людей практически мгновенно.Вернуться к статье14418НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный Коммунистhttps://www.youtube.com/watch?v=6hde5SE08wABBBelitskyi BelitskyiДа автор просто идиот, зачем других осуждать за их мнениеСергей КармазинЭто не мнение, это хайп на нашем здоровье и здоровье близких! Мнение может быть на основе достоверной информации, остальное крики в рекламных целях или откровенное пренебрежение истиной, а в данном случае здоровьем, и заметьте - не своим!НадеждаВы правы!) Лицедеи живут за счет зрителя, а если зрители(мы с вами) не станем платить за их роли в кино и театре, то вот тогда они могут пойти в оппозиционеры и высказывать свои политические взгляды. А пока они работают в сфере развлечения, то должны учитывать мнение тех, от кого зависит их доход...)Тамара ФроловаМнение высказывают в разговоре, а это призывГНГалина НазароваЭто не мнение....это понты лицедея.....их на Руси испокон веков не разрешали на кладбищах хоронить.....а вы их слушаете развесив ушиКонстантин ЗаболотныйНе стоит столь явно передёргивать.Автор как раз,осуждает не за мнение, а за попытку навязать нам Бероевым его мнение.Не хочет актёр прививаться-флаг ему в руки: запрись в квартире,никуда не выходи,не подхватишь зловредного вируса,да и сам не станешь его потенциальным разносчиком.Но он актёр,который по роду своей деятельности -скотинка общественная,контактирующая на сцене с актёрами,вне сцены -с людьми в процессе своей жизнедеятельности и обязан ( если ему насрать на собственное здоровье) хотя бы побеспокоится о здоровье тех,с кем он входит в общественный контакт. Анархист Михаил Бакунин провозгласил принцип:"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого",-конец цитаты.Так на каком основании Бероев ,да ещё столь шовинистическими методами начхать на мнение тех,кто понимая всю опасность ковидной пандемии, имеет право самостоятельно решить вакцинироваться ему или нет. Помните стихи: "Каждый выбирает для себя: женщину,религию,дорогу.Дьяволу служить или пророку? Каждый выбирает для себя".Но выбирая путь всегда нужно думать и о тех,кому твоё решение может нанести непоправимый вред.Как раньше пелось в комсомольской песне : "Есть традиция добрая в комсомольской судьбе: "Раньше думай о Родине, а потом о себе..."Владимир СоловьевОн кого-то заставляет отказаться от прививки? вы что все рехнулись. Как раз власть и такие как вы принуждаете всех поголовно прививаться. С чего вы решили что лучше меня знаете как мне жить и от чего прививаться?Владимир СоловьевПо вашему принуждать к прививке нормально, а вот призывать отказаться не нормально? разницу хоть улавливаете принуждать и призывать? получается нетТамара ФроловаА Вы полагаете, что человек по своей профессии постоянно встречающийся с людьми, спокойно может быть распространителем вируса?Тамара Фроловаи потом речь то идет о форме призываГНГалина НазароваЖиви в тайга как хочешь......Алла Щенева (Белоусова)Знаете, в наше время нужно думать прежде о себе, потому как за тебя думать никто не будет. Наше государство так о народе беспокоится, что уже этот народ не знает как жить и куда метнуться от этой заботы. Поэтому и вакцину ставят под подпись, чтобы не отвечать за последствия.Владимир Соловьеви форма и суть все правильно, граждан страны власть настраивает так что все кто не хочет прививаться вне закона, и их можно унижать, издеваться. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Вот вам и форма. При том что привитые заболевают чаще, об этом говорят сами врачи.Владимир СоловьевТы мне будешь указывать где жить?ГНГалина Назароване льсти себе......Учить дураков - неблагодарное занятие....Тамара ФроловаИ где же это Вас так унизили то?Татьяна Леухина (Журавлёва)Автор назвал антипрививочников людьми недалекого ума, видимо, себя считая самым умным! Умнее профессоров, академиков и докторов наук , которые получили звания за разработки в вирусологии, иммунологии, эпидемиологии и бактериологии? Почему же их мнение политиканы и манагеры здравоохранения задвинули подальше и банят в интернете? Не наводит на мысли? Да потому, что это бизнес на здоровье людей! Оптимизировали медицину, убрав перед пандемией все инфекционные отделения с отдельными боксами при каждой больнице и теперь , загоняя народ в перепрофилированные под стационары спортивные и бизнесцентры обеспечиваю перекрестное заражение пациентов, размножая там тяжелые внутрибольничные инфекции. Всё против старых и проверенных правил в медицине! А после этих вакцин люди так же заболевают , получают серьезные осложнения и умирают, о чем не пишут! Смеялись и называли конспирологами , кто говорил, что идет борьба с населением за сокращение разными методами! А вот всё и открылось! Найдите и послушайте заседания римского клуба, где выступал наш Чубайс, почитайте планы мирового правительства и план Даллеса! Всё в точности исполняется! Когда на заявление о предстоящей чипизации населения неверящие крутили у виска, то вот оно уже не за горами! Только теперь в руку ничего вживлять не будут. Как недавно сообщил один ученый , то созданы наночипы, которые люди будут проглатывать с пилюлькой от головной боли и других болезней, не догадываясь об этом или чипы будут вводиться с вакциной! Вот вам, батюшка, и Юрьев день! А еще будут вживлять чипы в мозг, дабы получить безропотного и эффективного работника! Читайте программу «Умный город 2030» , которая разработана западниками для Москвы и других миллионников! Вот и оставят для обслуги чипированных эффективных рабов! А остальное население- на мыло! Бероев -молодец! Привлек внимание к проблеме загона, как скота, населения на вакцинацию! Что то, вдруг , наше правительство так стало заботиться о нашем здоровье? С чего это завлекают на вакцинацию розыгрышами квартир, машин, путевок и тд? Не наводит ни на какие мысли? Травили и травят нас пальмовым маслом, всякой химозой вместо продуктов, уничтожают образование и медицину, а тут вдруг так расщедрились на вакцины и подарки? Почему нарушаются права человека и статьи конституции? Это где написано, что работодатель может отстранить невакцинированного работника и оставить без содержания? Так надо всем предприятием встать и уйти тогда с работы и пусть работодатель получит проблемы! Полный штат всё равно не соберет и провалится так, что закроется! Власти хотят забастовок и революцию? Получат! Народ и так злой, осталось одной искре появиться всё полыхнет!Сергей КармазинЯ очень надеюсь, что персонально вы заболеете и не выживите - а с того света вреда от вас меньше!ГНГалина Назароваа что далекого???? как оспу и полиомелит победили??? Дело делали или сопли пускали и рассуждали надо им это или не надо?????Константин ЗаболотныйА вы,Татьяна далёкого ума????Андрей СергеевичА шо в Маськвабаде и Мухосранске были разные меры против чумы? Может и тогда моськвабляди заразу по по всей России невозбранно развозили? Оцепить маськвабад колючей проволокой, полностью закрыть все границы! Открывать огонь на поражение при малейшем нарушении режима. Наконец то объявить карантин и ввести все предписанные законом мероприятия!ИринаДа вы уже чипированы🤦♀️Владимир СоловьевА вот хамить и желать смерти это точно фашизмВладимир СоловьевКто вам сказал что полиомиелит победили? вы хоть знаете что это такое? я его в детстве перенес, так вот вранье все с полиомиелитом, сплошное вранье про вирус и про победу. Поинтересуйтесь почему не существует методик лечения полиомиелита, да потому что никому они не нужны, болезнь придумали, придумали таблеточки, якобы вакцина.Константин ЗаболотныйТы видать не полиомелитом в детстве переболел,а менингитом,судя по осложнениям твоей мозговой деятельности. Справку народу лучше покажь ,что ты психически нормальный, ибо ,судя по твоим постам на форуме, твои умственные способности вызывают слишком много нареканийВладимир Соловьевты урод, я тебя оскорблял? дебил конченыйНаталья ИвановаЧто вы за ерунду пишите... Так что не надо разжигать страсти, мы, в основном, не так уж плохо живем. У меня все антипрививочники или переболели в тяжелой форме или умерли. А привитые живут. Пример - моя 85-летняя тетка, которая в этом году привилась от ковида. А другая (73 года) умерла от этого вируса в январе. Вот вы все кричите: Спасайтесь, нас хотят уничтожить! Но не понимаете, что нас еще с детства прививают, не спрашивая... и ничего, выросли, выучились... Может из-за этих прививок дольше живем. Кстати, еще в 19 в. 40-50 лет считалось старостью, всех одолевали вирусные болезни: чахотка, оспа, дифтерия и т.д. Но все изменилось, когда наука продвинулась. И снова о тетке... Осенью она привилась от гриппа, менингита и пневмококка. И каждый год это проделывает. Жива и даже хорошо себя чувствует.Константин ЗаболотныйЗаткнулся бы ты провокатор наёмный. Платят то хоть сносно,или с хлеба на вакцину перебиваешься ,клизм шизокрылый.Людмила РедькоВы же привились и значит лично вам антипрививочники ничем не угрожают. Откуда столько злобы? Мне уже стало казаться, что в прививку что-то подмешивают, насколько неадекватны и агрессивны привившиеся.ГусЕнаА костыли для красоты носишь?GGarryвам не делали прививку.....сочувствую, но ничем не могу помочь.....ГНГалина Назаровате в Японии полиомиелит советская вакцина победила....а вы ПОЧЕМУ ТО пали жертвой в борьбе роковой....родители антипрививочники??? Так таких в СССР не было.....Владимир СоловьевВы просто малограмотная, еще раз для тугодумов, полиомиелит не лечится, до сих пор нет методик лечения, ничего и никто не победил, прививки придумали через год когда мы все переболели уже. врачи были в шоке, они даже не знали что происходит и чем мы заболели. Повторяете чужие глупости, да еще и привираете от себя. Взрослый человек, не стыдно вам:?Владимир СоловьевА вас никто и не просит помогать, и сочувствие ваше мне ни к чему, так что оставьте ваш сарказм для себяСергейНе трогайте вову, вова переболел не только полиэмилитом и менингитом, но ещё и коклюшем, саркомой, лошадинным сапом, повоевал в войне 1812 года, плавно переместившись в июнь 1941-го,откуда вынырнул в Джезказгане и приземлился в Грозном 1996 года. Вова испытал всё и вся, вова в любой бочке и женском половом органе затычка. Не трогайте его, не так вонюче будет нырнуть в деревенский сортир, чем тронуть вову... Не трогайте вову, ибо вова-это уникум.СергейНе мешают? Да,ну... Вот я привился, мне объяснили, что теперь я: 1) Не буду болеть ковидом или заболею, но в легкой форме, 2) я не опасен для окружающих. Так какого хрена я вынужден носить маску в присутственных местах и на работе?!!! А это потому, объясняют, что бы не заразить атипрививочников. Не мешают, говорите?ГНГалина НазароваСлышь, товарисч, ты глухой или тупой??? ПРИВИВКА ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА НЕ ЛЕЧИТ......она предупреждает болезнь.... может у тебя был ДЦП.ГНГалина Назароватебе просто не повезло....бываетPciha IvanovaВ маске жарко!Алла Щенева (Белоусова)Так если Вы здоровы почему должны кого-то заразить?IRINA ОсенняяА вот за эти призывы есть уголовная статья.IRINA ОсенняяВот я тоже об этом!ГусЕнаНу ты и дурак. Сделали бы тебе прививку от полимелита и ты бы танцевал. Ну не успели....ГусЕнаХахахаНадеждаЛюбящие свою Родину-Россию НИКОГДА не станут призывать к разрушению страны через гос.переворот!( Только недалекие продажные шкуры могут мечтать о появлении в стране всеобщего благоденствия после мятежа и революции!( Мы это уже проходили и вменяемые люди никогда не будут разрушать страну ради хотелок психопатических тетенек и дяденек...Андрей СергеевичБуроева - депортировать в буроевостан, ахтыря сего высера - в высеробад. Изолировать маськвабад и ограничить ресурсы экспортируемые туда из России.Валерий ПашнинГоспода артисты, пожалуйста, не лезьте в политику, Занимайтесь своим делом. Жалко на вас смотреть когда вы потом оправдывайтесь. Авторитет и уважение заработать тяжело, а потерять очень легко. Не забывайте об этом.Владимир Соловьевнаше здоровье это не политика, Это я вам могу сказать не лезьте в мою жизнь, без вас знаю прививаться мне или нетГусЕнаДа кому ты нужен...бГНГалина Назароватогда ходи в озк и в ип......дабы других не заразитьВладимир СоловьевКто вам сказал что таких как вы большинство? с чего вы решили что принуждение к вакцине через увольнение с работы, это человечно. Карательные меры не желающих подвергаться эксперименту вы готовы расстреливать, как по вашему это называется? если у тебя нет отметки то ты уже и не человек. Постыдились бы писать про нормальных людей пакости и оскорбления.Константин ЗаболотныйМил друг! Вместо тог,чтобы бегать и собирать справки ,что вы -человек нормальный,проще вакцинироваться о снять все проблемы. А пока невакцинированные представляют потенциальную опастность для коллектива,где они трудятся-пусть сидят дома.Никто им слова не скажет.Константин ЗаболотныйМил друг! Вместо тог,чтобы бегать и собирать справки ,что вы -человек нормальный,проще вакцинироваться о снять все проблемы. А пока невакцинированные представляют потенциальную опастность для коллектива,где они трудятся-пусть сидят дома.Никто им слова не скажет.Владимир СоловьевПишите ерунду, вы в курсе что вакцинированные тоже болеют, а чего вы так пыхтите, вы же вакцинирован, вам боятся уже не чего, с какой стати вы решаете кому дома сидеть, а кому нет. Вам дай волю вы нас за колючую проволоку посадите м автоматчиками на вышкахКонстантин ЗаболотныйЯ в курсе.Сам вакцинировался ,жена тоже.Прсто жаль тех молодых дураков,которые могут окончить свой жизненный путь послушав откровенно дурацкие призывы соыременного Евно Фишелевича Азефа,в роли которого так бездарно выступает совсем неплохой артист Егор Бероев. А что касается колючей проволоки, так вам ха ней делать нечего ,там своих ретивых дураков хватает.Константин ЗаболотныйЯ в курсе.Сам вакцинировался ,жена тоже.Прсто жаль тех молодых дураков,которые могут окончить свой жизненный путь послушав откровенно дурацкие призывы соыременного Евно Фишелевича Азефа,в роли которого так бездарно выступает совсем неплохой артист Егор Бероев. А что касается колючей проволоки, так вам ха ней делать нечего ,там своих ретивых дураков хватает.Владимир СоловьевЕще раз какое вам дело буду я вакцинироваться или нет, я вас прошу меня жалеть? вы привились? замечательно! значит вам нечего бояться, я не привился и не хочу, почему вы решили загнать таких как я в резервации, лишить всех прав?Константин ЗаболотныйДураков надо жалеть.Так на Русе издревле делали.Да только ты не дурак, а провокатор,а это другое звание ,милок...ГНГалина Назароваболеют.....НО НЕ УМИРАЮТ...Ольга ГлазковаЧто вы пристали к Бероеву ? Он сказал открыто свое мнение и это его право! Вот Вы сейчас свое мнение говорите , только вопрос - от сердца или по заказу ,чтобы просто бросить "камень" ? То что сейчас происходит в стране ,в Москве это фашизм ! Ковидных лечим ,плановые умирайте дома ! И насильная вакцинация ваша тоже фашизм !Константин ЗаболотныйВы бы могли представить себе следующий диалог: Остап Бендер: -Киса,надо срочно вакцинироваться ,иначе чёрта-с два доживем до тех пор пока не найдём бриллиантов.И делов то: руку протянул:айн цвай,драй и жизннь гарантивована!!! Иполит Матвеевич: -Никогда Воробьянинов не протягивал руки... Остап Бендер: - Так протяните ноги,старый дурак!!!Татьяна ЧайкаФашизм это когда такие,как вы «антипрививочники»не дают шансов на жизнь тем,кто просто не может вакцинироваться/больные с аутоиммунными заболеваниями и дети.При аутоиммунное принимаются такие лекарства,которые не дают при вакцинации шансов получить иммунитет и т.д.Ольга ГлазковаТатьяна, парадокс то в том ,что именно вы привитые заболеваете и являетесь переносчиками этой заразы, а мы переболели, антитела выработали и живем дальше ,и сажать свой иммунитет через прививку не собираемся !ГусЕнаНе позорьтесьСветлана БаттерманДурь полнейшая.Ольга ГлазковаПо поводу вакцинации в СССР- ВОТ ИМЕННО В СССР , в государстве ,где Человек и его интересы были первичны , советские прививки до сих пор держат антитела , а ваша вакцина от ковида 19 при имеющихся 100 штаммов надо будет вакцинироваться каждые полгода, так как вирус постоянно мутирует ,а учитывая нынешнее нацистское направление ВОЗ - веры нет ни кому ни врачам, ни санитарным врачам, ни губернаторам , ни политологам, ни журналистам ,ни совету федерации, ни Пескову от кремля !Лимит доверия исчерпан за эти 30 лет !Везде вранье ,ложь и народ держат за дебилов - все край.Константин ЗаболотныйЕсли будет нужно-будем вакцинироваться каждые полгода.Но это те ,кто хочет жить сам и не создавать проблем детям,соседям,словом всем, кого твоя личная расхлябанность может загнать в смертельную ловушку. Не ныть,же,право слово,как вы руководствуясь идиотским принципом:"Нет веры никому,весь мир бардак,все люди бляди"( прошу прощения но из песни слов не выкинешь-смысл терякется)Ольга ГлазковаКонстантин !Чего вы боитесь ?Вы привились ,вам не страшен вирус ,мы вас не заставляем насильно не прививаться ,живите и здравствуйте! Оставьте в покое людей ,это все страх, который вам внушают через СМИ, уже вся страна переболела и еще переболеет, вирус мутирует и вакцина не всегда помогает, иногда и иммунитет нужен свой, все буде хорошо ,но каждый сам будет определяться прививаться или нет ! Прыгать с 9 этажа потому что так хочет часть общества смешно -проститеКонстантин ЗаболотныйЯ боюсь не за вас.Ваша жизнь мне абсолютно безразлична.Хотите сдохнуть в мучениях-флаг вам в руки.(Хотя сдаётся мне ,что вы уже давно привиты и отрабатываете за бабки чей-то заказ),Мне жаль тех несмышлёнышей,которые,клюнув на вашу демагогическую и подлопровокационную пропаганду,откажутся от вакцинации поставив себя на грань выживания. Прыгать с 9 этажа -это дурь,но ещё большая дурь призывать народ добровольно сдохнуть без иммунитета.Вот тогда вас кто-либо обязательно найдёт и выбросит с того 9 этажа,с которого вам сейчас смешно прыгать!!!ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙА, лечить каждый не привитый тоже сам себя будет, или начнёт визжать- ай ай спасите, помогите. Вы невкурсе?Ольга ГлазковаЛично я переболела ковидом, но прививаться не собираюсь ,сама являюсь мед.работником, работала все время с больными людьми и имею иммунитет . Лечусь сама и не кричу - спасите ! Здоровья и вам !Ольга ГлазковаЧеловека сразу видно по его словам , поэтому когда льется злобное г-но, вам с в нем и жить .Здоровья вам!Константин ЗаболотныйА должна как медик кричать!!! Только не СПАСИТЕ,а СПАСАЙТЕСЬ люди.А если вы этого не хотите делать-вы не медик,а лепило...Ольга ГлазковаДля троля Константина - вам и вам подобным, которых власть имущие держат за стадо овец, а вы рабы свободных людей ненавидите больше чем своих хозяев я ни чего не должна ! 30 лет из народа делали дебилов !Как говорится "строили строили и наконец построили!"anatoliyА я лично привился и надо будет снова сделаю тоже самое .Если медик то совет нужен здравого человека ,а не очередной ужастик. Людей не то что запугали их зачморили.Константин ЗаболотныйХуже дурака( в вашем случае -дуры) только дура с инициативойГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙА, вам то как удалось соскочить? Или вы овца из другого хлева?ГусЕнаИ дочь офицера....ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙВидели мы таких медработников- поломойка в районной поликлинике судя по тому, что вы пишете.ГусЕнаЗаметьте, у нее пассивный иммунитет и если она медик, она понимает, что защищена. А вот другим НЕСОВЕТУЕТ. Либо она действительно санитарка, либо, ПРОВОКАТОРГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙСанитарка должна иметь хоть какое то мед. образование. А эта дама не очень умная поломойка. Я настаиваю!Николай ЗайчиковНу привился и флаг тебя в руки , чтобы тебя каждую неделю прививалиГусЕнаКакое у санитарки образование? Нет.Светлана БаттерманНе позорьте медиков.Светлана БаттерманАбсолютно согласна. У нас в клинике непривитыми остались только те сотрудники,кому не показана прививка по состоянию здоровьяIRINA ОсенняяВот это правильно! Только вакцинироваться нужно не каждые пол года, а каждые три месяца, потому что антитела очень сильно падают!anatoliyРаньше я думал что власть так поступает из осторожности. В Сирии Турки сбили самолёт и в ответ почти тишина ,в Армении сбили вертолёт и тоже пшик ,теперь Англичане плюют в лицо .А может она стесняется ? Ведёт себя как обычное мурло. Тоже самое с прививками .Это не осторожность и тем более не демократия -это тоже мурло. Кто-то очень осторожный до трусости этим занимается .А ведь прививка это не яд в вену и не героин даже. Привился и забыл о проблеме .Тот кто трусит он и без прививки обязательно поймает не трипер так другую болячку. Сам себе внушает от этого и болезни. Нет ну если мы хотим жить с этой байдой десятилетиями ,то флаг ва в руки.Это не кончится никогда ,только когда все привьёмся они (запад) отстанут со своими советами. Это же опять тот же самый мурло их слушает ,а потом нас пугает.Хотя нам внушают в последнее время ,что мы живём слишком мало ,а должны по пятьсот лет жить .Так и хочется спросить ,в бы определились господа с кошельками вам чего хочется ? Чтобы нас стало гораздо меньше ? С помощью вирусов или 500 лет чтобы жить ? Или это чтобы мы не догадались о их подлых замыслах ?Борис НиколаевичТы уважаемый не путай нормально полностью проверенную вакцину с недовакциной, которую принудительно впаривают народу, хотя она до конца не прошла все стадии проверок! Поэтому люди не хотят быть подопытными кроликами, и я в том чилсе!ГусЕнаМракобесом быть лучшеСветлана ХудяковаВсе до смешного просто,каждый отказывающийся от прививки пишет заявление об отказе и обязуется в случае заболевания не занимать место в государственной клинике и лечиться за свой счет в платной клинике.Пора буржуйчиков научить выполнять требования социума в котором они обитают.В платной клинике пусть им подают на обед то что они не доели в ресторанах,если им вообще в том состоянии будет до жратвы.Борис НиколаевичТы уважаемая не путай нормальную, полностью проверенную, вакцину с недовакциной, которую принудительно впаривают народу, хотя она до конца не прошла все стадии проверок! Поэтому люди не хотят быть подопытными кроликами, и я в том числе! И ещё: Если после прививки у человека проявится серьёзное побочное явление, лечить его бесплатно ни кто не будет! Так как наше здравоохранение почти уничтожено. Будут волокитить с очередями, с направлениями к узким специалистам, ит.п. пока человек не загнётся, как случилось с моей женой, которую промурыжили 3 года, пока она не умерла, от рака желудка, так и не дождавшись квалифицированной мед помощи! Так что не пугайте платной медициной. Она и без ваших пугалок настала уже!JJuriты просто дурак,который хочет казаться умным.Закрой свой вонючий рот,гадёныш.Николай ЗайчиковКто как обзывается , тот так и называется . В, В. Путин .Val BolokРаньше казался умным...Надежда НовопашинаПусть отказываются письменно и сидят дома, а лечатся за свой счёт. Такие, как этот придурок, нарушают мои права и права тех, кто привился.Надежда НовопашинаДа принуждать ИДИОТОВ к прививке - НОРМАЛЬНО! А насчёт поли миелита тут один выразился, что не было прививки, мы все переболели - ЛОЖЬ! У нас в классе была одна девочка, которая переболела и ножку сухую к костылю привязывала.Борис МатвеевИдёт война,самая настоящая война,людей с коронавирусом.И тут не должно быть никаких хочу или не хочу.Все должны быть привиты,все без исключения.А против тех,кто отказывается в категорической форме,должны быть применены уголовные законы.И они должны быть изолированы от общества хотя бы до полной победы над врагом.Бероеву не место среди нас,как и всем,ему подобным.Наша беззубая власть пусть над этим подумает хорошенько да даст команду депутатам на немедленное принятие соответствующего закона.Николай ЗайчиковНу собирать всех непривитых в теплушки и отправлять в Бухенвальд , а для тех кто будет и там упорствовать разжечь печи крематория , а вас поставить надзирателем и директором крематория .Борис МатвеевМожно и так конечно,но лучше использовать опыт демократичных США,благо островов у нас не мало.Открыть что то подобное Гуантаномо и собирать туда весь интеллигентный мусор,отказавшийся прививаться.Думаю много места не понадобиться,ведь такие Бероевы побегут прививаться в первых рядах,как только власть заявит о своём решении.А многие просто удерут за бугор,как то у них принято.К тому же доказано что те,кто больше других ратует против вакцинации,как правило давно привиты сами.Комментировать
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