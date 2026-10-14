Сын иноагента Гудкова покончил с собой

Сын иноагента Дмитрия Гудкова* Иван покончил с собой. «В нашей семье произошло огромное горе — наш с Соней (Sofia Kapkova) старший сын Иван добровольно ушёл из жизни.
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