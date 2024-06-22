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Фетисов о словах Конюхова: «Овечкин – настоящий посол России! Аватарки у него с Путиным. Он в самом логове сейчас играет. Верю, что Саша побьет рекорд Гретцки»

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

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