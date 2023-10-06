Соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе выразил Путин

Москва. Президент России Владимир Путин отправил телеграмму своему сирийскому коллеге Башару Асаду. В ней выражаются соболезнования в связи с атакой на военное училище в Хомсе, сообщает пресс-служба Кремля.
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