В красноярской семье, в которой отравились четверо детей, умер младенец

В Красноярском крае, в поселке Красная Сопка, трагически скончался трехмесячный грудной ребенок, что стало очередным печальным событием в семье, где в сентябре 2024 года от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей.
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