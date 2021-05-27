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Даже сейчас Лукашенко не отказывается от многовекторности

Даже сейчас Лукашенко не отказывается от многовекторности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает оставаться сторонником многовекторной внешней политики.

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владимир буданов
Флюгер!
Эхо Созерц
Не помогли Лукашенко его ляхи. Плевал он, плюёт (и будет ещё) в колодец, из которого пьёт. А ждёт его участь Хусейна или Каддафи, если майдан его победит. России он недруг, она его прятать не будет.
Леонид Руси
Ему нужно в состав России войти, а он вцепился в своё кресло... и клянчит у нас деньги... Он Лев... а они жадные до власти...
Дмитрий
При всём моём огромном уважении к Белоруссии и её братскому народу, о каком вхождении речь? Этот Усатый хитрован Крым не признает, защитников Донбасса в Белоруссии всех пересажал, а нынче посаженый в СИЗО нацист, воевавший в нацбате "Азов" Протасевич до 2019г. прекрасно жтл на территории Белоруссии. Ещё совсем недавно Усатый в дёсна лобызал Зеленского и Турчинова. Сам Лука добровольно с властью не расстанется...
Леонид Руси
Это да... Я согласен, что усатый... это зверь... Но у него нет другого выбора. Хоть он и тупой... Но воевать со всем миром... это не рационально... Европа объединилась, а мы разъединились? Может ему нужно усы подпалить? Корчит из себя царя... председатель колхоза
Дмитрий
Ну, я двумя руками за объединение, мы же славяне. Я имел в виду, что сам Лука не шибко к этому стремится. Я никогда сам не был в Белоруссии, но в душе считаю её своей страной. мой дед войну встретил лейтенантом в г.Гродно, и погиб в 1944г. полковником во время Белостокской операции, при освобождении того же г. Гродно.
Лирина Полесская (Вяткина)
Я считаю, что многовекторность---это политическая мудрость .
Котищев
Для нас его многовекторность - обыкновенная хитрожопость.
Дмитрий
Многовекторность - политическая проституция!
Владимир
Как проститутка. То одним себя предлагает, то другим. По сходной цене.
Владимир Байков
Редкостный ушлёпок

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