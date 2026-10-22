Ряд представителей « Реала » посетят церемонию вручения премии «Золотой мяч». В сентябре клуб опубликовал в соцсетях информацию о том, что на награду претендуют Килиан Мбаппе , Винисиус Жуниор , Джуд Беллингем и Марк Кукурелья .