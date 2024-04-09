МИД РФ: Макрон играет с огнем, говоря о военной интервенции на Украину

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.
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