В Казанском ГАУ создали автоматический подталкиватель кормов для сельхозживотных

В Казанском государственном аграрном университете разработан инновационный автономный подталкиватель кормов, который обеспечивает постоянную доступность корма для сельскохозяйственных животных в течение суток, что способствует их полноценному и сбалансированному питанию, а также поддержанию оптимального здоровья.
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