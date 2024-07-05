В Казанском ГАУ создали автоматический подталкиватель кормов для сельхозживотных

В Казанском государственном аграрном университете разработан инновационный автономный подталкиватель кормов, который обеспечивает постоянную доступность корма для сельскохозяйственных животных в течение суток, что способствует их полноценному и сбалансированному питанию, а также поддержанию оптимального здоровья.