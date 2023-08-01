"Порвать с МВФ, выйти из ВОЗ": Людей кормят "пустышками" - но зачем?

С ВОЗ говоришь всё ясно . А что яно не подскажешь ? А чем занимается МВФ и какой нам от него прок не объяснишь ?

Георгий Корнев

Ничего не попутал? Что то мне подсказывает. что подсказывает, что под эти денюшки рубли уже напечатали. И посмотри изменение курса рубля к доллару, что бы говорить. что инфляция не растёт. Даже за белорусский рубль в сентябре 2022 просили 33 российских. В мае уже просили 37. 12,1%.