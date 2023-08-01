Царьград ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS Заявления от парламентариев, наподобие того, что надо разорвать все связи с МВФ, ВОЗ, вызывают бурные обсуждения.
"Порвать с МВФ, выйти из ВОЗ": Людей кормят "пустышками" - но зачем?
Комментарии
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Юрий Ковалев
С ВОЗ говоришь всё ясно . А что яно не подскажешь ? А чем занимается МВФ и какой нам от него прок не объяснишь ?
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12 час.
Георгий Корнев
Ничего не попутал? Что то мне подсказывает. что подсказывает, что под эти денюшки рубли уже напечатали. И посмотри изменение курса рубля к доллару, что бы говорить. что инфляция не растёт. Даже за белорусский рубль в сентябре 2022 просили 33 российских. В мае уже просили 37. 12,1%.
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11 час.
z
zhanna
Не переживайте-эти организации покончат сами с собойдаже разрушать не придется.
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4 час.
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