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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Камне-на-Оби продолжают укреплять берег для защиты от подтопления

В Камне-на-Оби продолжают укреплять берег для защиты от подтопления

На месте работает опергруппа из Барнаула В низменных местах в районе городской набережной, где возможно наибольшее подтопление, установлена водоналивная дамба и песчаные заграждения протяженностью более 800 метров, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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