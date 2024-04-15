В Камне-на-Оби продолжают укреплять берег для защиты от подтопления

На месте работает опергруппа из Барнаула В низменных местах в районе городской набережной, где возможно наибольшее подтопление, установлена водоналивная дамба и песчаные заграждения протяженностью более 800 метров, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.