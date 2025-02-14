Врач Серяков: патогенная микрофлора кишечника может привести к раку

Для большинства людей онкозаболевания ассоциируются с генетикой, плохой экологией и образом жизни. Однако есть еще один внутренний фактор, который играет значительную роль в развитии рака, — это патогенные микробы, живущие в организме человека.
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