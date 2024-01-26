Симоньян обратилась к Господу и простила либералов за защиту Треповой*

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что прощает всех либеральных журналистов, защищавших виновную в смерти военкора Владлена Татарского Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) после вынесения ей приговора 25 января.
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