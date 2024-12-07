Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил провести новый Нюрнбергский процесс для осуждения украинских военных преступников, включая президента Владимира Зеленского, за события в Буче, Одессе и Мариуполе.
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