Сорос заявил о своей причастности к разрушению СССР и попытке повторить то же самое в России

Американский бизнесмен и общественный деятель Джордж Сорос в интервью 2015 года рассказал о том, что причастен к "появлению новой Украины", которая стремится стать частью Евросоюза.
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