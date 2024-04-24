Почти семьдесят процентов израильтян не верят в победу ЦАХАЛ над ХАМАС в секторе Газа

Через более чем полгода с начала войны армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа израильские военные так и не добились заявленных целей по уничтожению палестинского военизированного движения и освобождению всех заложников.
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