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Парламентская газета

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День 25 июля в истории

День 25 июля в истории

День сотрудника органов следствия РФ Профессиональный праздник всех сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств был установлен постановлением Правительства РФ от 27 августа 2013 года.

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