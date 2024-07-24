День 25 июля в истории

День сотрудника органов следствия РФ Профессиональный праздник всех сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств был установлен постановлением Правительства РФ от 27 августа 2013 года.
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